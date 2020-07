I principali social network hanno deciso di boicottare Hong Kong (Di martedì 7 luglio 2020) (Photo by Chesnot/Getty Images)Gli effetti dell’approvazione da parte del governo cinese delle nuove leggi di sicurezza a Hong Kong – che, di fatto, limiteranno l’indipendenza della città-stato e silenzieranno tutte le voci di dissenso contro Pechino – stanno avendo effetti anche sulle big tech. Facebook, Whatsapp (l’altra società di Mark Zuckerberg), Twitter, Google, Telegram, LinkedIn e Zoom hanno deciso che non condivideranno informazioni riguardanti i propri utenti con la polizia di Hong Kong. “Come molte organizzazioni, leader della società civile e colleghi del settore, siamo seriamente preoccupati per gli sviluppi in corso e il potenziale di questa legge”, ha dichiarato un portavoce di Twitter, a cui ha fatto eco anche l’omologo di Facebook che ha motivato la scelta con la volontà dell’azienda ... Leggi su wired

Rispetto ad altri paesi asiatici, Hong Kong, in virtù del suo grado di autonomia rispetto alla Cina, è sempre stato considerato dalle big tech americane un hub economico molto favorevole e redditizio.

