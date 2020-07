Mantova, focolai di coronavirus: positivi 68 dipendenti di macellerie e salumifici (Di domenica 5 luglio 2020) Il coronavirus continua a diffondersi in Italia, come testimoniano i nuovi casi, dal Veneto, dove un manager tornato dalla Serbia ha infettato diverse persone, alla Campania. Nuovi focolai di coronavirus sono stati riscontrati nel Mantovano, dove sono stati trovati positivi 68 dipendenti di macellerie e salumifici. Negli ultimi giorni diversi casi sono stati scoperti in almeno 5 attività produttive, i cui dipendenti sono stati sottoposti a tamponi. Le strutture sarebbero state chiuse e sottoposte a sanificazione. Mantova, focolai di coronavirus nelle macellerie Come riporta l’ANSA, da giorni un’area del Mantovano vede diversi casi di coronavirus sviluppatisi in macellerie e salumifici. Tra Viadana e Desolo, al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna, centinaia di dipendenti sono stati sottoposti a tamponi. I positivi sono fortunatamente casi lievi o ... Leggi su thesocialpost

