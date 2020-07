Il governo traccheggia sul Mes ma scrive di averne bisogno (Di domenica 5 luglio 2020) Abbiamo bisogno del Mes. A certificarlo il Piano nazionale di riforma sottoscritto da Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, e che con tutta probabilità verrà portato in Consiglio dei ministri all’inizio della prossima settimana. Nella prima parte, in cui si identificano le linee guida del “Piano di rilancio del paese”, in realtà il documento ribadisce la posizione attendista che è stato il leit-motiv delle ultime settimane. A pagina 15 si legge infatti che “in corrispondenza al notevole sforzo richiesto per rilanciare e modernizzare ila sanità, le iniziative adottate dall’Unione europea forniscono opzioni di finanziamento per la risposta sanitaria alla pandemia che il governo valuterà alla luce di considerazioni di merito e di impatto finanziario”.Ma è lo stesso governo, ... Leggi su huffingtonpost

Oltre 550 milioni di euro, pari a circa un terzo delle risorse che ogni anno la sanità umbra riceve attraverso il Fondo nazionale. A tanto ammontano, secondo le simulazioni che circolano in queste ore ...

Conte non scopre le carte

Mes sì, no, ni. E’ una fregatura, dicono i contrari del M5S. La mancanza di condizioni particolari è fasulla, perché poi si applicano i trattati generali che comunque le prevedono. Inoltre, chiedere ...

