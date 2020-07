Roma, Paulo Fonseca già in bilico: il Napoli pronto al colpo di grazia (Di sabato 4 luglio 2020) La panchina di Paulo Fonseca a Roma sembra a rischio. Il rendimento negativo dopo la ripresa e i risultati che non arrivano sono sintomi di una situazione da chiarire e modificare alla svelta. La condizione atletica dei giallorossi non è ottimale. La Champions è andata e la pazienza dei tifosi è già finita. Senza un cambio di rotta, il portoghese non avrebbe più il posto assicurato. I nodi della Lupa stanno venendo al pettine, stando a quanto scrive il quotidiano Romano Il Messaggero raccontando che oltre all’umiliazione per i tifosi, che si trovano a -20 dalla Lazio per la prima volta dopo più di 30 anni. La squadra si è fatta sfuggire il reale obiettivo stagionale e si andrà verso un depauperamento economico (meno 50-60 milioni) e tecnico (cessioni importanti e non, al di là di una futura o imminente ... Leggi su calciomercato.napoli

bolabangetidn : Luciano Spalletti Minta AS Roma Pertahankan Paulo Fonseca - Football5star : Luciano Spalletti Minta AS Roma Pertahankan Paulo Fonseca - lunatica10001 : RT @SiDiceGiannini: A smentire le voci di un possibile esonero di #Fonseca a stagione in corso è lo stesso presidente #Pallotta: 'Il futuro… - sportface2016 : #ASRoma, le parole del presidente James #Pallotta: 'Il futuro di Paulo #Fonseca non è in dubbio' #calcio #SerieA - 0Marcullo02 : RT @TMW_radio: ?????? ULTIM'ORA #ASRoma ?????? #Pallotta: 'Il futuro di Paulo #Fonseca non è in dubbio. Ha tutto il mio supporto. Forza Roma'.… -