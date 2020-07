Bambino morto per esperimento di scienze, al vaglio il video dello scoppio (Di sabato 4 luglio 2020) Si continua ad indagare sulla morte di Riccardo Celoria, Bambino di 10 anni morto a causa di un esperimento di scienze: gli investigatori hanno trovato il video che mostra l’esplosione che lo ha travolto. Continua ad indagare la pm Laura Longo, che dalla procura di Torino si sta occupando del drammatico incidente che è costato … L'articolo Bambino morto per esperimento di scienze, al vaglio il video dello scoppio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : #Torino, morto bambino per esperimento scienze: sarà sentita la maestra - repubblica : Alabama, sparatoria in un centro commerciale: morto un bambino di 8 anni - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: #Torino, morto bambino per esperimento scienze: sarà sentita la maestra - Marco_chp1 : RT @repubblica: Bambino morto dopo l'esperimento di scienze, in un video lo scoppio che lo ha ustionato - repubblica : Bambino morto dopo l'esperimento di scienze, in un video lo scoppio che lo ha ustionato -