Spazio: costruire una base lunare con l’urina degli astronauti (Di venerdì 8 maggio 2020) Un recente studio europeo sponsorizzato dall’ESA ha dimostrato che l’urea, il principale composto organico che si trova nella nostra urina, potrebbe rendere la miscela per costruire cemento lunare più lavorabile, prima di indurire e assumere la forma rigida finale per i futuri habitat lunari. I ricercatori hanno scoperto che l’aggiunta di urea alla miscela di geopolimero lunare, un materiale da costruzione simile al cemento, funziona meglio di altri comuni fluidificanti, come il naftalene o il policarbossilato, nel ridurre la quantità di acqua necessaria. La miscela ottenuta da una stampante 3D si è dimostrata più resistente ed ha mantenuto una buona lavorabilità – un campione fresco potrebbe facilmente essere modellato e mantenere la sua forma, se sottoposto a un peso fino a dieci volte il proprio. “La ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 8 maggio 2020) Un recente studio europeo sponsorizzato dall’ESA ha dimostrato che l’urea, il principale composto organico che si trova nella nostra urina, potrebbe rendere la miscela percementopiù lavorabile, prima di indurire e assumere la forma rigida finale per i futuri habitat lunari. I ricercatori hanno scoperto che l’aggiunta di urea alla miscela di geopolimero, un materiale da costruzione simile al cemento, funziona meglio di altri comuni fluidificanti, come il naftalene o il policarbossilato, nel ridurre la quantità di acqua necessaria. La miscela ottenuta da una stampante 3D si è dimostrata più resistente ed ha mantenuto una buona lavorabilità – un campione fresco potrebbe facilmente essere modellato e mantenere la sua forma, se sottoposto a un peso fino a dieci volte il proprio. “La ...

Free_seas : #DovremmoImparare che per costruire un futuro servono visione ed impegno, nel rispetto di #Ambiente e #società.… - wireditalia : Gli ex rivali della compagnia britannica, fallita dopo aver tentato di costruire una rete satellitare, sono i possi… - occhifuggenti : RT @MuseiCaprera: Per costruire il forno sul retro della casa Bianca di #Caprera,#Garibaldi utilizzò un grosso masso di granito concavo per… - TerraDiPalma : RT @MuseiCaprera: Per costruire il forno sul retro della casa Bianca di #Caprera,#Garibaldi utilizzò un grosso masso di granito concavo per… - guglielmofavu : Per nessuna, popstar o giornalista di fama o persona qualunque, è uno spazio facile da scegliere, da costruire, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio costruire Spazio: costruire una base lunare con l’urina degli astronauti Meteo Web Recensione Huawei MateBook X PRO 2020, sempre bellissimo e ora con Intel 10th Gen

Da quasi un anno a questa parte, la corsa di Huawei all'interno del mercato europeo ha subito una brusca frenata a causa del ban imposto dall'amministrazione Trump e della conseguente impossibilità di ...

Creare cemento lunare, scoperta l'utilità dell’urina degli astronauti

Lo ha dimostrato uno studio europeo sponsorizzato dall'European Space Agency (Esa), secondo cui l’urea contenuta nell’urina potrebbe essere una risorsa utile per creare un tipo di calcestruzzo durevol ...

Da quasi un anno a questa parte, la corsa di Huawei all'interno del mercato europeo ha subito una brusca frenata a causa del ban imposto dall'amministrazione Trump e della conseguente impossibilità di ...Lo ha dimostrato uno studio europeo sponsorizzato dall'European Space Agency (Esa), secondo cui l’urea contenuta nell’urina potrebbe essere una risorsa utile per creare un tipo di calcestruzzo durevol ...