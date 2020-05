Disney, il regno dei sogni oscurato e colpito dal Covid-19 tra licenziamenti e utili in rosso. Boccata d’ossigeno dallo streaming di Disney+ (Di venerdì 8 maggio 2020) Topolino piange per la profonda crisi che si è abbattuta sul suo regno, a causa del Covid-19. Il magico mondo della Disney, vero colosso dell’intrattenimento, deve far fronte a una crisi senza precedenti: gli utili netti – tra gennaio e marzo – sono fermi a 460 milioni di dollari, un crollo pesante di oltre il 90%, rispetto allo scorso anno. Oltre centomila licenziamenti sono stati mandati ad altrettanti lavoratori e riduzione fino al 50% dei compensi dei dirigenti. Si sono svuotati inevitabilmente tutti e 14 parchi divertimenti sparsi nel mondo, tranne quello di Shangai che dovrebbe riaprire l’11 maggio, ma con il pubblico ridotto al 30% per rispettare le misure di sicurezza. Poi si contano, tra le altre cose, quattro navi da crociera ferme al porto, nessuna prenotazione per l’isola privata nei Caraibi Castaway Cay. Chiusi naturalmente sia gli studi ... Leggi su ilfattoquotidiano Walt Disney compra terre in Florida per allargare il suo regno magico (Di venerdì 8 maggio 2020) Topolino piange per la profonda crisi che si è abbattuta sul suo, a causa del-19. Il magico mondo della, vero colosso dell’intrattenimento, deve far fronte a una crisi senza precedenti: glinetti – tra gennaio e marzo – sono fermi a 460 milioni di dollari, un crollo pesante di oltre il 90%, rispetto allo scorso anno. Oltre centomilasono stati mandati ad altrettanti lavoratori e riduzione fino al 50% dei compensi dei dirigenti. Si sono svuotati inevitabilmente tutti e 14 parchi divertimenti sparsi nel mondo, tranne quello di Shangai che dovrebbe riaprire l’11 maggio, ma con il pubblico ridotto al 30% per rispettare le misure di sicurezza. Poi si contano, tra le altre cose, quattro navi da crociera ferme al porto, nessuna prenotazione per l’isola privata nei Caraibi Castaway Cay. Chiusi naturalmente sia gli studi ...

Topolino piange per la profonda crisi che si è abbattuta sul suo regno, a causa del Covid-19. Il magico mondo della Disney, vero colosso dell’intrattenimento, deve far fronte a una crisi senza precede ...

Festa della Mamma 2020: ecco le 15 mamme più celebri dei cartoni animati

Provando a raccogliere le mamme dei cartoni animati per la Festa della mamma 2020, si scopre per esempio che le madri Disney solitamente appaiono nei primi minuti. E subito dopo tragicamente scompaion ...

Provando a raccogliere le mamme dei cartoni animati per la Festa della mamma 2020, si scopre per esempio che le madri Disney solitamente appaiono nei primi minuti. E subito dopo tragicamente scompaion ...