Flavio Briatore | il figlio Nathan Falco offeso dagli hater L’imprenditore | “Senti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020)ha postato una foto insieme al, a passeggio per le vie di Monaco.e ilvivono a Montecarlo, a pochi passi l’uno dell’altro. Il bambino abita infatti con la madre, Elisabetta Gregoraci ma come ha spiegato proprio l’imprenditore qualche giorno fa, le loro case sono vicine.non usciva di casa da 40 giorni, così dice la didascalia. La foto ha scatenato glis. “ahahha ma un nome più igniorante non glielo potevi dare a questo banbino?“, ha scritto un utente. Un altro follower diè subito intervenuto facendo notare che proprio “lui, parlare di ignoranza”, visti i tanti errori nel post… Ma anche lo stesso imprenditore è intervenuto, duramente: “Senti cogl**** pensa al tuo di nome… top per sfigati anche il mio cane si chiama ...