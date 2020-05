Ezpeleta assicura “Motomondiale pronto a partire a fine luglio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo diverse possibilita’: una e’ provare aluglio. Siamo in stretto contatto con i singoli governi e organizzatori per capire qual e’ la situazione: stiamo mettendo a punto un protocollo di sicurezza che venga accettato da tutti”. Carmelo, 74 anni, capo della Dorna, la societa’ che organizza e gestisce il motomondiale, tenta di ipotizzare la partenza della stagione del circus a due ruote, fermo a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. “Nel motomondiale ci sono tante persone che vengono da fuori Europa: l’idea e’ farli arrivare 14 giorni prima dell’inizio del campionato – spiega il manager spagnolo in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Ci stiamo organizzando per fare un test a chi sara’ nel paddock ...