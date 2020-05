Coronavirus, i vaccini della Takis neutralizzano il virus (Di lunedì 4 maggio 2020) Buone notizie sul fronte vaccini contro il Coronavirus arrivano dalla Takis di Pomezia. “I risultati ottenuti ad oggi sono incoraggianti e ben oltre le aspettative: dopo una singola vaccinazione, i topi hanno sviluppato anticorpi che possono bloccare l’infezione del virus SARS-CoV-2 sulle cellule umane” – dichiara Luigi Aurisicchio, CEO/CSO della Takis. L’INMI (Istituto Nazionale Malattie Infettive) Lazzaro Spallanzani è stato tra i primi istituti al mondo ad isolare il SARS-CoV-2 e rappresenta una eccellenza italiana nel campo delle malattie infettive. Grazie al saggio di neutralizzazione messo a punto è possibile verificare l’efficacia di vaccini e molecole terapeutiche direttamente sul virus, senza usare sistemi artificiali. E’ quindi possibile studiare la qualità e la potenza della risposta immunitaria necessaria ... Leggi su ilcorrieredellacitta Entro dicembre i primi vaccini “made in italy” contro il Coronavirus

Entro dicembre i primi vaccini “made in italy “contro il Coronavirus

Coronavirus - l’infettivologo Stefano Vella : “C’è un problema gigantesco sulla produzione dei vaccini” (Di lunedì 4 maggio 2020) Buone notizie sul frontecontro ilarrivano dalladi Pomezia. “I risultati ottenuti ad oggi sono incoraggianti e ben oltre le aspettative: dopo una singola vaccinazione, i topi hanno sviluppato anticorpi che possono bloccare l’infezione delSARS-CoV-2 sulle cellule umane” – dichiara Luigi Aurisicchio, CEO/CSO. L’INMI (Istituto Nazionale Malattie Infettive) Lazzaro Spallanzani è stato tra i primi istituti al mondo ad isolare il SARS-CoV-2 e rappresenta una eccellenza italiana nel campo delle malattie infettive. Grazie al saggio di neutralizzazione messo a punto è possibile verificare l’efficacia die molecole terapeutiche direttamente sul, senza usare sistemi artificiali. E’ quindi possibile studiare la qualità e la potenzarisposta immunitaria necessaria ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Scienzocrazia. - Valori_it : Attualmente sono in corso progetti collaborativi sulla malaria, sulla resistenza agli antibiotici e su malattie neg… - GRicciato : Intervista del Corriere della Sera di oggi al medico #GiuseppeDeDonno di #Mantova: «Istituzioni assenti, ma arriv… - bnotizie : Coronavirus, i 5 vaccini che fanno sperare - Corriere dello Sport - FontanaEditore : COME L'OMS CREA LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS PER VENDERE I VACCINI DI BIG ... -