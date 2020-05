Gemma Galgani contro Tina Cipollari: "Non avete idea quanto mi fa soffrire". Quello che non va in onda al Trono over (Di domenica 3 maggio 2020) Le liti (furibonde) tra Tina e Gemma sono lontane. Almeno di persone, le due protagoniste di Uomini e donne, non possono più scontrarsi. Ma tra pochi giorni, il programma di Maria De Filippi, dovrebbe tornare a regime (sempre nel solco della distanza di sicurezza tra gli ospiti).Intanto, Gemma a DiPiù ha raccontato che soffre per Quello che la gente dice di lei. “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermando per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d'amore che nascono lì dentro - racconta Gemma a DiPiù - per finire alle diatribe fra opinionisti e tronista, in particolare i miei litigi con Tina. E' tutto vero”. Poi la settantenne piemontese, volto storico del programma della De Filippi, svela al settimanale DiPiù: ... Leggi su liberoquotidiano Gemma Galgani si sfoga : “Per colpa di Tina Cipollari piango e sto male”

Uomini e Donne Over - Gemma Galgani si sfoga : “A causa di Tina sto male”

