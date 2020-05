Sassuolo, anziana multata perché fa elemosina, interviene Caritas: «Povertà non può essere una colpa» (Di sabato 2 maggio 2020) Ha suscitato l’intervento del direttore della Caritas lo spiacevole episodio che ha visto comminare una multa ad un’anziana signora di Sassuolo per aver fatto l’elemosina ad un mendicante. Sono stati gli agenti della polizia municipale del Comune ad applicare il regolamento che prevede multe ai mendicanti e a chi li aiuta. E così la donna si è vista imporre una sanzione di 56 euro per aver dato 2 euro di elemosina ad una persona bisognosa. Sassuolo, anziana multata per aver fatto elemosina: l’intervento della Caritas “Terribile e ingiusto punire la generosità”, con queste parole il direttore della Caritas diocesana di Reggio Emilia, Isacco Rinaldini, ha esordito nell’intervento sulla questione pubblicato dalla Gazzetta di Reggio. «Terribile e ingiusto punire la generosità! “Se ho parlato male, dimostrami ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 maggio 2020) Ha suscitato l’intervento del direttore dellalo spiacevole episodio che ha visto comminare una multa ad un’signora diper aver fatto l’ad un mendicante. Sono stati gli agenti della polizia municipale del Comune ad applicare il regolamento che prevede multe ai mendicanti e a chi li aiuta. E così la donna si è vista imporre una sanzione di 56 euro per aver dato 2 euro diad una persona bisognosa.per aver fatto: l’intervento della“Terribile e ingiusto punire la generosità”, con queste parole il direttore delladiocesana di Reggio Emilia, Isacco Rinaldini, ha esordito nell’intervento sulla questione pubblicato dalla Gazzetta di Reggio. «Terribile e ingiusto punire la generosità! “Se ho parlato male, dimostrami ...

dsabbadini : Se questo è un Sindaco di un comune in provincia di Modena... nel 2020 c'è qualcosa che non va a #Sassuolo… - MarselParadigmi : RT @gazzettamodena: Caritas: 'Anziana multata a Sassuolo per aver fatto l'elemosina' - gazzettamodena : Caritas: 'Anziana multata a Sassuolo per aver fatto l'elemosina' -

Il direttore Isacco Rinaldini interviene su quanto avvenuto a Sassuolo, dove il regolamento di polizia municipale prevede multe a mendicanti e a chi li aiuta REGGIO EMILIA. Una signora di Sassuolo è s ...

Dura presa di posizione contro la polizia municipale e l’Amministrazione di Sassuolo: “Davvero sono queste le priorità di un Comune in un momento storico così difficile ed eccezionale? L’accattonaggio ...

