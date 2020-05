Questione congiunti – Arrivano i chiarimenti del Governo

NicolaPorro : La grottesca questione dei '#congiunti' e degli '#AffettiStabili' raccontata da @GioSallusti #Fase2 #dpcm26aprile… - lorepregliasco : Ma le faq sul DPCM di domenica (inclusa la questione congiunti/affetti stabili) quando verranno pubblicate? - CarloCalenda : Chi vuole approfondire la questione #congiunti legga Giango. Come al solito un fuoriclasse. - ema_salex22 : @Lettera43 Assunta la questione della distorsione del termine “congiunti” si porrà il tema dell’interpretazione del… - emagiardina : Meglio tardi che mai. Io però il senso della questione #congiunti non l’ho ancora capito. Ognuno farà come crede.… -

Questione congiunti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Questione congiunti