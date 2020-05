Mi diffidano? Io vado avanti Santelli | schiaffoni calabresi al governo | Tra una

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) Scontro totale tra Jole. Il tema sono le riaperture nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Come è noto, la governatrice della Calabria ha firmato un'ordinanza per riaprire bar e ristoranti in sicurezza. Risultato? Il ministro Francesco Boccia e ilhanno minacciato di diffidarla. La risposta della governatirce forzista è arrivata nel corso di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4: "Il ministro Boccia dice di diffidarmi, io ovviamente non ritiro la mia ordinanza", ha subito messo in chiaro. E ancora: "I ristoranti non li ho aperti io ma ilprevedendo la possibilità dell'asporto e l'apertura delle cucine e tutto ciò che ne consegue - ha premesso -. Io ho aggiunto la possibilita' di qualche tavolo fuori che non mi sembra uno scandalo. Ho interpretato estensivamente il ...