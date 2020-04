Fase 2 | Boccia alle Regioni | «Rispettate le regole o vi diffidiamo» Intanto la Calabria

Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già un rischio, un rischio calcolato'.… - Agenzia_Ansa : 'Il rischio di contagio di ritorno dei focolai è concreto ed è la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentam… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'date liquidità, alle banche chiedo un atto d'amore'. Il premier a Lodi fa appello al sistema bancario… - anna_anybell : RT @Agenzia_Italia: È scontro tra governo e regioni sulla 'Fase 2' - PaoloRoma : la #FaseDue avrebbe già dovuto iniziare in modo differenziato dal 5 maggio. è folle che per colpa di #Lombardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Boccia

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 203.591 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 27.682 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...Continuano i preparativi per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus in Italia. Secondo quanto rende noto la Protezione Civile nel suo bollettino del 29 aprile, continuano a calare i contagi. Sono 104.65 ...