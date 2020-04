Epidemia lunga un anno e 70 mila vittime La fase due senza tamponi nelle stime di un

EzioRocchiBalbi : @Veronica_Maz Ci hanno “tenuto dentro” per la totale incapacità di gestire l’epidemia, e “state a casa” è stata l’u… - Il_Vitruviano : @BuffagniRoberto @LauraAluisi Hanno reagito bene all'epidemia salvando vite umane. Tutto da vedere cosa succederà d… - micheledavolio8 : @RobertoBurioni Tutto ció non ha che vedere con le le previsioni sulla epidemia da Corona. É una gara a chi ce l’ha… - dariodalb10 : @pemar2 Per me lo è, perché siccome siamo un unico paese, i problemi che per forza di cose si aggraveranno in alcun… - enrico_burgi : RT @euronewsit: Covid 19: ancora guardia alta sulla diffusione dell'epidemia. L'OMS invita alla cautela. Test a tappeto nel Regno Unito, au… -

"Epidemia lunga un anno e 70 mila vittime". Tutti i rischi della fase due senza tamponi

Epidemia lunga un anno, conto totale delle vittime che arriva a 70 mila. E’ quel che potrebbe accadere in Italia nella fase due. A disegnare le curve non è solo il Comitato Tecnico Scientifico, che or ...

Ore 10.58 - Calo di morti in Spagna: 301 in 24 ore

“Nelle prossime settimane vedremo l’effetto” del ritorno a lavoro di milioni di italiani. Lo sostiene Pierluigi Lopalco, responsabile del Coordinamento epidemiologico dell’emergenza in Puglia, che con ...

