Eleonora Rocchini semina il panico | Ex di Uomini e Donne offende una fan

(Di martedì 28 aprile 2020)torna al centro del gossip per delle accuse e delle offese rivolte a una sua follower. Quali sono state le sue parole? La ex corteggiatrice di, nonché influencer grazie al suo profilo social, continua la sua vita in quarantena chiusa in casa. Questo le permette di passare molto … L'articoloilEx diuna fan proviene da www.meteoweek.com.

tizianarcisista : Chissà se Eleonora Rocchini sa che Bella Ciao non è solo la canzoncina di una serie tv, chissà - Elisa60388018 : RT @akissbeforealie: Cucciolo di foca solo se sei Eleonora Rocchini ciccia #uominiedonne - Elisa60388018 : RT @sabrins_: “Cucciolo di foca” solo se sei Eleonora Rocchini #uominedonne - Elisa60388018 : RT @MiriamRossello: “Cucciolo di foca” solo se sei Eleonora Rocchini con l’accento toscano, grazie #uominiedonne - Elisa60388018 : RT @chiarahhh: Giovanna con 'cucciolo di foca' ed è subito Eleonora Rocchini -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Rocchini

Lanostratv

La ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini, nonché influencer grazie al suo profilo social, continua la sua vita in quarantena chiusa in casa. Questo le permette di passare molto più ...Oscar Branzani e Eleonora Rocchini hanno avuto una storia bellissima. Una storia che ha fatto sognare milioni di fan del Trono Classico di Uomini e Donne. Purtroppo però per loro non c’è stato nessun ...