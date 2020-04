Coronavirus, annullata l’edizione 2020 di “Ogliara in Fiore – L’Infiorata di Salerno” (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Bisognerà attendere il prossimo anno per ammirare le sfavillanti opere di arte effimera di “Ogliara in Fiore – L’Infiorata di Salerno”. L’associazione “Il Campanile di Ogliara”, da oltre dieci anni organizzatrice della celebre manifestazione, ha deciso infatti di posticipare l’Infiorata del Corpus Domini al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso e ai necessari provvedimenti disposti per il massimo contenimento della diffusione del Covid-19. «Anche quest’anno avremmo voluto inaugurare la stagione estiva con la nostra celebre Infiorata, ma la salute delle persone è al primo posto – afferma l’associazione, membro dell’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche “Infioritalia”. – Ecco ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : annullata la processione di San Gennaro il 2 maggio a Napoli

Coronavirus Serie C/ Verso lo stop definitivo al campionato : annullata la Berretti

