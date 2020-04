Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2020, bando in Gazzetta Ufficiale: requisiti, domande, prove e programmi (Di martedì 28 aprile 2020) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami n.34 del 28 Aprile il bando del Concorso Ordinario Scuola Secondaria. Le domande potranno essere mandate dal 15 giugno al 31 luglio con Istanze Online. Da confermare invece, la prima prova a inizio ottobre. Leggi il bando in Gazzetta In totale i posti autorizzati sono 25.000 e le assunzioni potrebbero essere avviate da settembre 2021. Vediamo assieme requisiti per accedere, come inviare le domande, prove e utili strumenti per la preparazione. Concorsi docenti: suddivisione posti per Regione, pubblicazione bandi e date apertura candidature Concorso Ordinario Scuola Secondaria: cosa prevede Il Concorso Ordinario Scuola Secondaria si svolgerà secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma della Scuola del Governo Lega – 5 Stelle, con fine il reclutamento di decine di migliaia di docenti nella ... Leggi su leggioggi Concorso Ordinario Infanzia e Primaria - bando in Gazzetta e domande dal 15 Giugno : tutte le informazioni

