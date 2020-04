Commercianti | protesta in tutta Italia A Frosinone ristoratore minaccia di darsi fuoco

matteosalvinimi : La protesta silenziosa dei commercianti di Tolmezzo. I piccoli, le partite Iva, i negozi, gli artigiani sono quell… - Fontana3Lorenzo : Poco fa a San Donà di Piave in provincia di Venezia, la protesta di commercianti, parrucchieri e partite Iva. - LegaSalvini : #Fedriga: Tolmezzo. La protesta dei commercianti contro la chiusura. Bisogna ripartire in sicurezza. I nostri prod… - MIIIIILAN1 : RT @benq_antonio: 'La protesta silenziosa dei commercianti ' a Udine 'Tolmezzo' colpisce nel profondo del cuore ! La gente ha bisogno di la… - FebeDiCencrea : RT @benq_antonio: 'La protesta silenziosa dei commercianti ' a Udine 'Tolmezzo' colpisce nel profondo del cuore ! La gente ha bisogno di la… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercianti protesta

La Gazzetta del Mezzogiorno

Non solo i commercianti, ma anche gli artigiani alzano la voce contro la cosiddetta fase 2 programmata dal Governo. In particolare la Cna porta all’attenzione dell’opinione pubblica i settori dell’acc ...Per cinque minuti ieri sera il centro di Torino ma non solo è tornato a illuminarsi come non accadeva da 55 giorni. Negozi e ristoranti hanno aderito in massa al flash mob lanciato a livello nazional ...