Scafati | il sindaco insiste | Ricovero in ospedale anche per positivi asintomatici

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Visto l’aumento dei casi dità che si registrano tra familiari conviventi di persone già infette, ildiCristoforo Salvati ha sollecitato nuovamente il Dipartimento di prevenzione dell’Asl che ha disposto il trasferimento di altri tre cittadini, ed attualmente in isolamento domiciliare, all’di, nel reparto Malattie infettive. Sono persone che vivono, purtroppo, in abitazioni piccole, poco funzionali ad assicurare le condizioni di isolamento che devono osservare i soggetti infetti. “Ringrazio l’Asl per l’immediato intervento, a tutela della nostra comunità- ha commentato il– Il trasferimento dei nostri concittadini, che avverrà domani mattina, consentirà loro di essere adeguatamente monitorati ma ...

pricut : C/MARE DI STABIA (NA), IL GRUPPO CIMMINO CHIEDE AL SINDACO LA RIAPERTURA DEI DUE SITI CIMITERIALI | MezzoStampa - l… - CanaleSeiTv : Scafati: si aggiunge un altro caso positivo al Covid-19, lo scrive il Sindaco - CanaleSeiTv : Scafati: il sindaco scrive alla Regione su strutture anticovid. La reazione del Pd - occhio_notizie : #Coronavirus Campania: gli aggiornamenti del comune di Scafati - cronachecampane : #Scafati, il Forum dei migranti: “Discriminati e trattati come ‘untori’ dal sindaco, serve… -

Ultime Notizie dalla rete : Scafati sindaco

anteprima24.it

Proviamo a fare chiarezza sulla situazione dell'ospedale di Agropoli. Perché non apre? Qual è il suo futuro? La situazione appare chiara ...StampaE’ arrivato il via libera per isolare i contagiati in quarantena domiciliare dai nuclei familiari di appartenenza:accolta – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – la richiesta del sindaco di S ...