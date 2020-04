Lucca | scendono in tre in piazza per cantare “Bella Ciao” il 25 aprile | multati dalla

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaHanno 41, 55 e 51 anni le tre persone che il 25hanno ritenuto di non poter rimanere in casa e limitarsi a un flash mob dal proprio balcone, come hanno fatto molti loro concittadini per celebrare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. E così si sono ritrovati inSan Michele adove sono stati peròpolizia per aver violato le norme lockdown da Coronavirus che vietano assembramenti in pubblico. Lo scrive il quotidiano Il Tirreno che racconta che i tre hanno manifestato per circa 20 minuti prima di essere intercettatipolizia. L’unica iniziativa permessa, acome in tutti i Comuni del Paese, era quella a cui ha preso parte in mattinata il sindaco, Alessandro Tambellini, e che prevedeva la deposizione di una corona di fiori ai piedi di un luogo simbolico della ...