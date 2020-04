Muriel Bassi su Andrea e Natalia | “Si sono trovati | non nutro rancore” | svela poi come è

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 26 aprile 2020)parla diZelletta eParagoni, racconta poiè nata la sua storia d’amore con Fabrizio Baldassare Torna ad attirare l’attenzione del gossip, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’ex corteggiatrice a Uomini e Donne corteggiavaZelletta, l’ex tronista lasciò la trasmissione insieme aParagoni, i due ad oggi stanno ancora insieme e si mostrano più innamorati e felici che mai.ha detto ciò che pensa dicoppia in un’intervista rilasciata a MondoTv 24. L’ex corteggiatrice ci ha tenuto a precisare di essere felice per loro, non prova rancore. Queste le sue parole: “Una delle coppie ...