«Urban Myth» | l’amore presunto tra Mick Jagger e la principessa Margaret

(Di sabato 25 aprile 2020) Urban Myth è il mondo così come avrebbe potuto essere, se ogni leggenda urbana si fosse rivelata fondata. Andy Wharol, vero mentore di Donald Trump. I Public Enemy, costretti all’autostop per potersi esibire a Sheffield. Paul McCartney, che a Yesterday aveva dato titolo di Scrambled Eggs, uova strapazzate. Infine, Mick Jagger, capitolato ai piedi della principessa Margaret, amante del lusso e dell’aristocrazia britannica. Urban Myth, serie televisiva in onda su Sky Arte nella prima serata del lunedì, ha immaginato che ogni mito, custodito nel sottobosco della cultura popolare, abbia un suo fondamento.