Meteo, l’estate del 2020 “sarà la più calda degli ultimi 100 anni” (Di venerdì 24 aprile 2020) Non bastava il Coronavirus: l’estate 2020 potrebbe essere la più calda degli ultimi cento anni. Chi credeva con le temperature roventi dello scorso anno si fosse già toccato il fondo, dovrà ricredersi. Ad affermarlo sono gli esperti del Centro Metereologico Europea di Reading, che a riguardo hanno pochi dubbi: caldo e afa saranno i principali protagonisti del bimestre giugno e luglio 2020, con temperature che dovrebbero superare anche quelle dell’estate 2003, considerata finora la più calda mai registrata. Il merito di questa situazione è un anticiclone proveniente dal Nord Africa, che si abbatterà su tutta Europa e sull’Italia in particolare proprio nel periodo estivo, lasciando qualche spiraglio di fresco soltanto verso il mese di agosto.



