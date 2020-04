La storia dell’iniziativa solidale di due Conad a Milano per una onlus legata a Lealtà e Azione (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono sorte molte polemiche dopo la decisione del Municipio 7 di Milano che ha annunciato l’iniziativa solidale all’interno di due supermercati Conad della zona in collaborazione con la onlus Bran.co. L’associazione, infatti, fa riferimento al gruppo di estrema destra Lealtà e Azione. L’Anpi Milano ha protestato sui social, sottolineando come questa decisione non possa far altro che riproporre crismi di discriminazione nei confronti degli stranieri. Il presidente del Municipio, invece, replica smentendo questa ricostruzione difendendo la sua scelta sui due centri Conad Milano. LEGGI ANCHE > «I banchetti dei neofascisti dentro Eurospin»: la denuncia sui social L’iniziativa della spesa sospesa all’interno delle due strutture era stata annunciata così da Marco Bestetti: «Dal 27 aprile al 3 maggio, per ogni ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono sorte molte polemiche dopo la decisione del Municipio 7 diche ha annunciato l’iniziativaall’interno di due supermercatidella zona in collaborazione con laBran.co. L’associazione, infatti, fa riferimento al gruppo di estrema destra Lealtà e Azione. L’Anpiha protestato sui social, sottolineando come questa decisione non possa far altro che riproporre crismi di discriminazione nei confronti degli stranieri. Il presidente del Municipio, invece, replica smentendo questa ricostruzione difendendo la sua scelta sui due centri. LEGGI ANCHE > «I banchetti dei neofascisti dentro Eurospin»: la denuncia sui social L’iniziativa della spesa sospesa all’interno delle due strutture era stata annunciata così da Marco Bestetti: «Dal 27 aprile al 3 maggio, per ogni ...

camiciacoibaffi : RT @riktroiani: #Conte: 'Oggi tappa importante per la storia dell'Unione Europea. Tutti i Paesi hanno accettato uno strumento innovativo, u… - riktroiani : #Conte: 'Oggi tappa importante per la storia dell'Unione Europea. Tutti i Paesi hanno accettato uno strumento innov… - bellunesimondo : Una lezione sulla storia dell’emigrazione italiana. L’iniziativa della Fondazione ISEC - BellegoniMatteo : #Oggi è il 150esimo #anniversario della nascita di #VladimirIlicUljanovLenin, il più grande rivoluzionario della st… - laboescapes : RT @RedattoreSocial: #Padova diventa capitale mondiale di Wikipedia per un giorno. L’11 giugno si svolgerà la prima maratona editoriale onl… -

Ultime Notizie dalla rete : storia dell’iniziativa CONTE: ECCO RECOVERY FUND SALVINI: INIZIA “IPOTECA†MES 9 colonne