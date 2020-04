Coronavirus | Lesce Federmacchine | ‘ripartire in sicurezza ma subito’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Milano, 22 apr. (Adnkronos) – “Ripartire subito. In, ma subito”. E’ quanto chiede Giuseppe, presidente di, la federazione che rappresenta i costruttori italiani di beni strumentali, che per il 2020 prevede un calo del fatturato del settore del 27%. ‘Siamo pronti ad assicurare la completadei lavoratori ‘ aggiunge‘ nel pieno rispetto delle norme sanitarie e dei protocolli di prevenzione ormai universalmente riconosciuti. Chi è in grado di assicurare gli standard dirichiesti, deve essere autorizzato a ripartire subito”. Il 2020 rischia di essere, “anche in termini economici, l’annus horribilis”.sottolinea che “è necessario correre ai ripari e autorizzare la ripartenza del manifatturiero a salvaguardia non solo del singolo settore ma ...