Wanda Nara commuove il web: la risposta alla fan infermiera (Di martedì 21 aprile 2020) Wanda Nara esaudisce la richiesta di un ragazzo per il compleanno della fidanzata, un’infermiera grande fan di Mauro Icardi Getty ImagesLe persone famose ricevono tanti, tantissimi messaggi. La speranza di chi li manda è che le loro parole vengano lette. Non sempre questo accade, proprio perché i vip ricevono migliaia di messaggi ogni giorno e rispondere a proprio tutti è quasi impossibile. “Ciao Wanda so che che non risponderai ma ci provo…”, così inizia il messaggio di un ragazzo, che ha contattato Wanda Nara, quasi non credendoci, per fare una sorpresa speciale alla fidanzata, per il suo compleanno. La richiesta è molto semplice: “La mia compagna, Denise, è sempre stata e lo è tutt’ora grande fan di Mauro, lei è infermiera e tutti i giorni sta combattendo in ospedale contro ... Leggi su chenews Wanda Nara - un fan le chiede aiuto : il gesto inaspettato

Wanda Nara - il gesto di cuore per un’infermiera : “Sarà un compleanno speciale”

“Manca poco e ti eplodono” : Wanda Nara esce di seno - esagerata per lo spot della sua linea di cosmetici [FOTO] (Di martedì 21 aprile 2020)esaudisce la richiesta di un ragazzo per il compleanno della fidanzata, un’grande fan di Mauro Icardi Getty ImagesLe persone famose ricevono tanti, tantissimi messaggi. La speranza di chi li manda è che le loro parole vengano lette. Non sempre questo accade, proprio perché i vip ricevono migliaia di messaggi ogni giorno e rispondere a proprio tutti è quasi impossibile. “Ciaoso che che non risponderai ma ci provo…”, così inizia il messaggio di un ragazzo, che ha contattato, quasi non credendoci, per fare una sorpresa specialefidanzata, per il suo compleanno. La richiesta è molto semplice: “La mia compagna, Denise, è sempre stata e lo è tutt’ora grande fan di Mauro, lei èe tutti i giorni sta combattendo in ospedale contro ...

bnotizie : Wanda Nara, spaccatura profonda e seno in bella mostra - KontroKulturaa : Wanda Nara, un fan le chiede aiuto: il gesto inaspettato - - Noovyis : (Wanda Nara, il gesto di cuore per un’infermiera: “Sarà un compleanno speciale”) Playhitmusic -… - zazoomblog : Wanda Nara il gesto di cuore per un’infermiera: “Sarà un compleanno speciale” - #Wanda #gesto #cuore #un’infermier… - bnotizie : Wanda Nara, il lato 1: la posa è troppo `piena`. `Hey, ti scoppiano` | TuttiVip -