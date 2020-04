La persona è nel suo volto

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 aprile 2020) Su e giù nell’ombra da quella interna all’esterna dall’impenetrabile sé all’impenetrabile non-sé di modo che né l’uno né l’altro come due rifugi illuminati le cui porte non appena raggiunte impercettibilmente si chiudano, non appena volte le spalle impercettibilmente di nuovo si schiudano si accenni l’avanti e indietro e si volga le spalle noncuranti della strada, compresi dell’uno o dell’altro barlume unico suono passi inascoltati finché finalmente arrestarsi una volta per tutte, disattenti una volta per tutte all’uno e all’altro allora nessun suono allora impercettibilmente indissolvendosi la luce su tale inosservato né l’uno né l’altro l’inesprimibile meta (Samuel Beckett) di Ugo Righi Sono in piazza Dante a Napoli alle 8 di mattina di oggi 17 ...