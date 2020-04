Inter, senti Bergomi: «Griezmann non adatto per questo modulo» (Di venerdì 17 aprile 2020) Beppe Bergomi, leggenda nerazzurra, boccia l’idea di vedere Griezmann in nerazzuro al posto di Lautaro Martinez: ecco perchè Beppe Bergomi boccia l’idea Griezmann al posto di Lautaro Martinez. In caso di cessione, come rivelato a La Gazzetta dello Sport, Bergomi avrebbe individuato un altro attaccante. SOSTITUTO LAUTARO – «Premessa: io terrei sempre il Toro. Poi, se dovessi essere costretto a sostituirlo, punterei su Werner, del Lipsia, perché ha una velocità impressionante. L’Inter ha bisogno di qualcuno che dia profondità, perché la forza fisica ce l’ha con Lukaku. Se ti danno 110 milioni vai a prendere uno che ha gamba. Il calcio moderno si basa molto su questo, sulla fisicità e sulla gamba. E Werner è veloce, cattivo, “rabbioso”, ha lo strappo. All’Inter non serve un altro tipo di ... Leggi su calcionews24 Oroscopo Paolo Fox maggio 2020 Pesci : sentimenti in riflessione - ritrovare la tranquillità interiore

Inter - senti Suarez : «Lautaro? Ben venga chi vuole aiutarci a vincere»

Marco Sentieri intervista : “Il coronavirus è un bullo - ma lo possiamo sconfiggere” (Di venerdì 17 aprile 2020) Beppe, leggenda nerazzurra, boccia l’idea di vederein nerazzuro al posto di Lautaro Martinez: ecco perchè Beppeboccia l’ideaal posto di Lautaro Martinez. In caso di cessione, come rivelato a La Gazzetta dello Sport,avrebbe individuato un altro attaccante. SOSTITUTO LAUTARO – «Premessa: io terrei sempre il Toro. Poi, se dovessi essere costretto a sostituirlo, punterei su Werner, del Lipsia, perché ha una velocità impressionante. L’ha bisogno di qualcuno che dia profondità, perché la forza fisica ce l’ha con Lukaku. Se ti danno 110 milioni vai a prendere uno che ha gamba. Il calcio moderno si basa molto su, sulla fisicità e sulla gamba. E Werner è veloce, cattivo, “rabbioso”, ha lo strappo. All’non serve un altro tipo di ...

infoitsport : Inter, senti Materazzi: 'Lasciate stare Icardi, si assumerà le sue responsabilità' - sportli26181512 : Inter, senti Materazzi: 'Lasciate stare Icardi, si assumerà le sue responsabilità': Marco Materazzi, ex difensore d… - sportli26181512 : Inter, senti Rivaldo: 'Sembra che il Barcellona stia prendendo Lautaro': Rivaldo, ex attaccante del Barcellona, ha.… - fcin1908it : Inter, senti Hansen: 'Ajax? Non conosco i loro piani. Ho ancora un anno di contratto...' - - _DenGis : @VlnN94 @Inter senti Commisso -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Inter, senti Bergomi: «Griezmann non adatto per questo modulo» Calcio News 24 Inter, senti Bergomi: «Griezmann non adatto per questo modulo»

Poi, se dovessi essere costretto a sostituirlo, punterei su Werner, del Lipsia, perché ha una velocità impressionante. L’Inter ha bisogno di qualcuno che dia profondità, perché la forza fisica ce l’ha ...

Pozzecco a Casa Sky Sport: "Con Sassari sono tornato in gioco. Nel 1999 ho tifato contro"

Ero scettico sul suo acquisto alla sua età, ma la differenza l'ha fatta la personalità. Ha aiutato i compagni a sentire meno la pressione e quindi il suo ingaggio è stato positivo per il Milan". Poi ...

Poi, se dovessi essere costretto a sostituirlo, punterei su Werner, del Lipsia, perché ha una velocità impressionante. L’Inter ha bisogno di qualcuno che dia profondità, perché la forza fisica ce l’ha ...Ero scettico sul suo acquisto alla sua età, ma la differenza l'ha fatta la personalità. Ha aiutato i compagni a sentire meno la pressione e quindi il suo ingaggio è stato positivo per il Milan". Poi ...