Coronavirus | Merkel | la vittoria difficile per la solidarietà in Europa e quella fragile

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ad Angelail compitodi tradurre in pratica la "Solidarietà Europea" affinché non restassero “solo vuote parole” come sprezzantemente detto da tanti. La risoluzione - che ha consentito di aggirare i salviniani tedesco olandesi (ed italiani) sostanzialmente in due mosse: 1) il “ni” ai coronabond; 2) il toglimento, sottobanco, dei vincoli al Mes Diversamente da quanto riportato dalla stampa italiana, attenta a ripetere le posizioni dei salviniani tedesco olandesi loro (...) - Tribuna Libera

Visto dall’America a cura di Lorenzo Rendi La pandemia ma cominciamo con la Cina con la notizie del giorno l'economia della Cina si contrae per la prima volta in quattro decenni il titolo del ...Il Coronavirus è una guerra. Come la Prima e la Seconda guerra mondiale causa valanghe ... In particolare compra i titoli pubblici e privati dei Paesi più deboli, in testa l’Italia. Forse Angela ...