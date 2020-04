Karina Cascella Svela Perché Non è Più Opinionista a Uomini e Donne! (Di giovedì 16 aprile 2020) Karina Cascella per anni è stata l’Opinionista nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Da alcuni anni però lo ha abbandonato. Adesso, oltre a parlare della sua vita privata e della sua famiglia, ha Svelato perché ha abbandonato il programma. Ecco tutti i dettagli. Karina Cascella adesso è un influencer e ospite fissa nelle trasmissioni di Barbara D’Urso ma, come tutti sanno, ha iniziato la sua carriera televisiva nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne nel quale oltre ad aver conosciuto il padre di sua figlia Salvatore Angelucci è stata per anni Opinionista. Karina Cascella, adesso, ha rotto il silenzio ed in una recente intervista ha Svelato i motivi che l’hanno portata ad abbandonare la trasmissione. L’influencer ha affermato: “Me lo chiedono sempre. In realtà è stata una ... Leggi su gossipnews.tv Karina Cascella confessa : “Ecco perché ho lasciato Uomini e Donne”

Karina Cascella : sono contenta di tutto quello che ho fatto sono stata fortunata

