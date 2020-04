Conto corrente: prelievo forzoso per coronavirus, davvero potrebbe esserci? (Di giovedì 16 aprile 2020) Conto corrente: prelievo forzoso per coronavirus, davvero potrebbe esserci? L’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus sin dai primi momenti ha fatto suonare un campanello d’allarme: visti i contraccolpi che la gestione della crisi potrebbe avere sulle casse dello Stato, c’è la possibilità che si proceda a un prelievo forzoso dal Conto corrente degli italiani? Conto corrente: il caso del 1992 In un momento di grave crisi per le finanze pubbliche, lo Stato può disporre il prelievo di una percentuale delle somme depositate su ogni Conto corrente per evitare il default, cioè la bancarotta. In Italia è già successo. Erano i primi giorni del luglio 1992 quando il Presidente del Consiglio Giuliano Amato decise che non c’era altro modo di salvare i conti del paese: bisognava prelevare il 6×1000 sul saldo ... Leggi su termometropolitico Inps - bonus 600 euro e baby sitter in arrivo sul conto corrente : «Erogato tra il 15 e il 17 aprile»

Coronavirus Puglia - nonostante l'emergenza l'Agenzia delle entrate pignora il conto corrente di una giovane donna mamma di due bambini

