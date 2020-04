Assicurazione Auto | compagnie verso formule di rimborso

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’Ania ha annunciato che leassicurative metteranno in campo delle iniziative specifiche, studiate in pienanomia, per restituire alla collettività il beneficio derivante dal calo della frequenza dei sinistri verificatesi in questo periodo. “Bene, ma l’impegno è troppo generico, oltre che tardivo. Non solo, infatti, si tratta di una dichiarazione fatta solo dopo l’approvazione del Cura Italia da parte del Senato, che ha previsto la possibilità di sospendere l’rcfino al 31 luglio, ma soprattutto perché queste iniziative, che non possono che vedere una consistente riduzione dei premi applicati, non possono.. (Continua...) essere messe in campo quando l’emergenza Coronavirus sarà finita, ma ma subito, ora, mentre le famiglie sono in difficoltà” afferma Massimiliano Dona, ...