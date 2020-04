' Ape Out inizialmente doveva avere come protagonista un uomo calvo' | lo sviluppatore su

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Devolver Digital ha annunciato Ape Out nel 2017, un gioco in cui dovete impersonare un gorilla arrabbiato che cerca di sfuggire alla prigionia attraversando numerosi livelli con nemici sempre più difficili. Mail concept era tutt'altro e Gabe Cuzzillo, creatore del gioco, lo spiega in un'intervista.il giocouned usando alcune abilitàla furtività ed i viaggi nel tempo,sfuggire ad orde di nemici. In seguito Cuzzillo ha pensato che vedere unin fuga fare a pezzi dei nemici sarebbe stato alquanto strano, così durante lo sviluppo si è pensato più ad un gorilla.Cuzzillo è diventato "super ossessionato" con la canzone "You have Got To Have Freedom" di Pharoh Sanders che ha ascoltato in loop mentre lavorava al gioco (la canzone tra l'altro è presente ...