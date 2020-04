Johnson & Johnson in rialzo, festeggia la trimestrale (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Johnson & Johnson, che tratta in rialzo del 4,04% dopo aver registrato nei primi tre mesi dell’anno ricavi ed utili in crescita. Il gruppo farmaceutico ha tuttavia abbassato la guidance 2020 a causa degli effetti del Covid-19. Nel primo trimestre il giro d’affari è salito del 3,3% a 20,7 miliardi di dollari mentre il risultato netto si è attestato a 5,8 miliardi, pari a 2,30 dollari per azione adjusted. Per l’anno in corso la società prevede utili per azione rettificati nel range 7,50-7,90 dollari, rispetto alla sua stima precedente di 8,95-9,10 dollari mentre il fatturato è atteso a 77,5-80,5 miliardi. L’andamento della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del ... Leggi su quifinanza Hobbs & Shaw 2 - Dwayne Johnson : "In arrivo sorprese e nuovi personaggi"

