Boom di contagi, stop ricoveri all’ospedale di Pozzuoli (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAccesso vietato a familiari dei pazienti e persone non autorizzate, stop temporaneo ai ricoveri e al trasferimento da 118 per consentire la sanificazione radicale dell’ospedale a partire dai reparti di Medicina e Chirurgia, tamponi per tutti gli operatori e i pazienti dell’ospedale, garanzia della fornitura di dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari. Sono queste le prime richieste dei sindaci flegrei fatte alla direzione generale dell’Asl Napoli 2 Nord e dell’ospedale di Pozzuoli nel corso di una videoconferenza. Richieste accolte dai vertici sanitari dell’Asl e del nosocomio che si sono attivati ad horas per mettere in pratica le misure concordate in seguito all’isolamento del reparto di Medicina, dove ad oggi sono risultati positivi al covid 23 unità del personale sanitario e due ... Leggi su anteprima24 ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora coronavirus Russia : boom contagi +2186 - 130 morti

Coronavirus Italia - 152.271 contagi e 19.468 morti. Nuovo boom di guariti - sono 2.079

Coronavirus Italia - 152.271 contagi e 19.468 morti. Nuovo boom di guariti - sono 2.079 (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAccesso vietato a familiari dei pazienti e persone non autorizzate,temporaneo aie al trasferimento da 118 per consentire la sanificazione radicale dell’ospedale a partire dai reparti di Medicina e Chirurgia, tamponi per tutti gli operatori e i pazienti dell’ospedale, garanzia della fornitura di dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari. Sono queste le prime richieste dei sindaci flegrei fatte alla direzione generale dell’Asl Napoli 2 Nord e dell’ospedale dinel corso di una videoconferenza. Richieste accolte dai vertici sanitari dell’Asl e del nosocomio che si sono attivati ad horas per mettere in pratica le misure concordate in seguito all’isolamento del reparto di Medicina, dove ad oggi sono risultati positivi al covid 23 unità del personale sanitario e due ...

fanpage : In Svezia è boom di contagi da Coronavirus: settemila casi e 600 morti ma ancora niente lockdown #7aprile - soniabonv : #Coronavirus, in #Lombardia oggi 280 morti (ieri 110) Milano, boom di #contagi @GiulioGallera controlli più incisiv… - g_cavallari : @Teodoro60584412 Senza addentrarmi nelle ragioni scientifiche del boom di contagi lombardi, parlando di gestione pe… - FilippettiNews : @AndreaTessarin1 UK è paese basato su cultura di auto-responsabilità e senso civico. Se ha ascoltato attentamente,… - infoitsalute : Boom di contagi in ospedale: 17 “positivi” al coronavirus nel reparto di Medicina, infettato anche il primario -

Ultime Notizie dalla rete : Boom contagi Coronavirus, boom di contagi negli ambienti di lavoro in Piemonte La Stampa Coronavirus Ravenna 13 aprile, due nuovi decessi e 26 casi di contagio

Ravenna, 13 aprile 2020 – Il Coronavirus fa di nuovo ‘boom’ sul territorio Ravenna. I nuovi casi di positività segnalati dalla Regione Emilia Romagna oggi, lunedì 13 aprile, sono ben 26, 14 in più ...

Coronavirus, Rezza (Istituto superiore di sanità): “Dopo lockdown c’è una coda dei casi. Tra tempi del contagio e notifica passano 20 giorni”

La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo ...

Ravenna, 13 aprile 2020 – Il Coronavirus fa di nuovo ‘boom’ sul territorio Ravenna. I nuovi casi di positività segnalati dalla Regione Emilia Romagna oggi, lunedì 13 aprile, sono ben 26, 14 in più ...La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo ...