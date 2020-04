La casa di carta | Jaime Lorente accusa la vicina di vendere le sue foto

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 aprile 2020), che ne Ladiinterpreta Denver,la sua dirimpettaia di scattarglidal suo balcone per venderle alle riviste di gossip.de Ladiè una furia contro ladiinvadente. L'attore, che interpreta Denver nella serie Netflix,la donna di paparazzarlo dal balcone diper poi rileai giornali di gossip e ha deciso di renderle pan per focaccia. Ladicontinua ad essere una delle serie più seguite sulla piattaforma streaming. Anche la quarta stagione - disponibile su Netflix dal 3 aprile - ha avuto un grande successo. I suoi giovani protagonisti sono seguitissimi sui social. Uno di questi,, sta passando questo periodo particolare in ...