I tre dirigenti dell’Istituto Palazzolo-Don Gnocchi indagati per i contagi nella RSA

Tre dirigenti dell'istituto Palazzolo-Don Gnocchi di Milano sono indagati dalla procura di Milano nell'ambito della vicenda dei contagi e delle morti nella Rsa milanese. L'indagine, per diffusione colposa dell'epidemia e omicidio colposo, è coordinata dal pm Letizia Mocciaro. Nell'ambito della stessa inchiesta è indagato anche il presidente del Cda della Ampast, la cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della Rsa. I tre dirigenti dell'istituto Palazzolo-Don Gnocchi indagati dalla procura di Milano sono Antonio Dennis Troisi, direttore generale con funzioni organizzative, il direttore sanitario Federica Tartarone e Fabrizio Giunco, direttore dei servizi medici socio-sanitari. E' stato iscritto nel registro degli indagati anche Papa Wall ...

Almerina Bove e altri tre dirigenti regionali entrano nella Fondazione Ravello

