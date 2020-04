Fai Cisl | Bene Dpcm su silvicoltura | purché in sicurezza

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il nuovoha incluso le attività die di utilizzo delle aree forestali tra quelle che dovranno riprendere dalla prossima settimana. Troviamo positivo che ancora una volta anche queste attività vengano considerate come necessarie, in quanto funzionali alla cura dei boschi, alla prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle tante filiere connesse ai territori rurali e montuosi, però sarà fondamentale che anche per queste attività vengano messe in campo, fin da subito, tutte le pratiche previste a garanzia dellasul lavoro e della salute dei lavoratori, a cominciare dal protocollo del 14 marzo”. Così il segretario generale della Fai, Onofrio Rota, commenta quanto previsto nel nuovo. “Anche se da più parti è stato ...