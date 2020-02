Bambino di 4 anni morto con l’influenza. La mamma ha seguito consigli no-vax. (Di martedì 11 febbraio 2020) Najee Jackson era un Bambino di 4 anni di Pueblo, Colorado. Ha perso la vita a seguito di una grave influenza stagionale. La sua famiglia è sotto shock per la grande perdita e la sua storia si è diffusa in ogni parte del mondo, con la speranza che possa lasciare un insegnamento importante ad ogni genitore. Inizialmente, tutti hanno pensato che questa influenza così grave avesse stroncato la vita del povero Najee, nonostante le cure. Poi però, nei giorni successivi sui social network hanno cominciato a girare dei screen, della sua mamma che chiedeva consiglio dei gruppi Facebook no-vax, dicendo di non voler seguire le direttive del pediatra. Secondo quanto riportato dai giornali locali, Geneva Montoya, questo è il nome della mamma, ha usato rimedi casalinghi su tutti i suoi tre figli, per cercare di ... bigodino

SkySport : ?? «Il mio idolo da bambino era Ronaldo il Fenomeno, me lo ricordo bene. Anche io, come tutti i bambini, volevo fare… - ADeLaurentiis : Scompare alla straordinaria età di 103 anni un’icona di Hollywood, Kirk Douglas. Pur bambino lo ricordo quando girò… - bambinogesu : Una giornata da piccoli #Masterchef In giuria a gustare i piatti c'erano i loro medici e infermieri. E alla fine??… -