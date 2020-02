Sassi dal cavalcavia, sfondato il parabrezza dell’auto dei due attori (Di lunedì 10 febbraio 2020) Avezzano. Tornano a casa dopo lo spettacolo in un teatro abruzzese e vengono colpiti da una pietra lanciata dal cavalcavia. Grande spavento per Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti. I due attori stavano tornando nella Capitale dopo uno spettacolo a Gessopalena quando nei pressi del cavalcavia di San Pelino, frazione di Avezzano, una pietra ha colpito l’auto in cui viaggiavano, sfondando il parabrezza. (Continua...) Fortunatamente per Fresi e Benvenuti non ci sono state gravi conseguenze. Fresi infatti, che era alla guida dell’auto, è riuscito a raggiungere la stazione autostradale di Magliano dei Marsi, avvertendo i soccorsi e il personale di strada dei parchi, proprio come riportato da Il Centro. (Continua...) I due attori, amatissimi dal pubblico italiano, ieri sera si trovavano a Gessopalena, in provincia di Chieti, dove sono andati in scena con lo spettacolo ... howtodofor

repubblica : Sassi dal cavalcavia: colpita l'auto sulla quale viaggiavano Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi [aggiornamento de… - EmilioBerettaF1 : Sassi dal cavalcavia: colpita l'auto sulla quale viaggiavano Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi - elidefincato : RT @eziomauro: Sassi dal cavalcavia: colpita l'auto sulla quale viaggiavano Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi -