Paradiso delle signore anticipazioni, 17-21 febbraio: una terribile verità (Di lunedì 10 febbraio 2020) anticipazioni Il Paradiso delle signore spoiler dal 17 al 21 febbraio 2020: Che fine ha fatto Giuseppe Amato? Nelle trame della prossima settimana de Il Paradiso delle signore 4 non mancheranno nuovi colpi di scena. Innanzitutto una terribile verità sconvolgerà gli Amato, dopo tante ricerche infatti si è scoperto che Giuseppe era rinchiuso in un carcere in Germania. Secondo le anticipazioni della settimana dal 17 al 21 febbraio invece si vedrà Agnese e Gabriella in pensiero per Salvatore che non darà sue notizie dalla Germania. Successivamente il ragazzo ritornerà a Milano e comunicherà alla sua famiglia che in realtà la terribile verità sul padre non riguarda il carcere ma ben altro. Cosa succederà al capofamiglia degli Amato? Tale problema farà ritornare a Milano anche gli altri due figli Tina e Antonio? Paradiso delle signore anticipazioni, trame puntate dal 17 al 21 febbraio: ... lanostratv

