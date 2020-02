Monica Setta e Tiberio Timperi al 37% di share! Weekend da record per Rai1 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tiberio Timperi e Monica Setta sfiorano il 27% di share: record per Uno Mattina in Famiglia dedicato al Festival di Sanremo 2020 Si è chiusa una settimana d’oro, è il caso di dirlo, per Rai1: ai grandissimi numeri ottenuti dal Festival di Sanremo, si sono uniti gli ascolti altissimi registrati da tutte le trasmissioni del daytime che si sono occupate dalla kermesse, come Uno Mattina in Famiglia. Monica Setta e Tiberio Timperi con la puntata di ieri, domenica 9 febbraio, hanno infatti ottenuto uno share senza precedenti, sfiorando il 37%! Uno Mattina in Famiglia è stato il primo programma ad andare in onda subito dopo la conclusione di Sanremo 2020 con la vittoria di Diodato e, come scopriamo da Davide Maggio, a trascorrere la domenica mattina in compagnia di Tiberio Timperi e Monica Setta ieri sono stati quasi 3 milioni di telespettatori, con uno share del 36.7% nella seconda ... lanostratv

