Gf Vip, Antonella Elia incontra il fidanzato: "Sono disperato, ti amo più di prima" - (Di martedì 11 febbraio 2020) Francesca Galici Antonella Elia incontra il fidanzato dopo le insinuazioni di un presunto tradimento e si lascia convincere dalle sue parole prima di un lungo bacio che scaccia ogni cattivo pensiero Antonella Elia ha trascorso una settimana di forti turbamenti a causa delle immagini che le Sono state mostrate una settimana fa durante l'ultima diretta del Grande Fratello. In quelle foto, il suo fidanzato era in dolce compagnia di una donna bionda, che Antonella Elia ha scoperto essere un'ex di Pietro Delle Piane, il suo fidanzato. Lei è Fiore Argento, sorella di Asia e figlia di Asia. I dubbi e le preoccupazioni hanno attanagliato Antonella Elia per intere giornate, nel dubbio che il suo fidanzato potesse realmente averla tradita con la sua ex fidanzata. Non Sono stati giorni facili per lei, che dietro una corazza forte nasconde una fortissima fragilità e grandi insicurezze, ... ilgiornale

Serena_Grandi : @trash_italiano caduta di stile....grande fratello Vip@mi verrebbe voglia di dire cose cattivissime ma....è come sp… - AlessiofFratini : Antonella e Pietro a Temptation Island Vip grazie #gfvip -