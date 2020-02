Lasagne, 5 ricette originali e eleganti (Di domenica 9 febbraio 2020) Lasagne con broccoli e besciamella al formaggioLasagne con pesto e gamberiLasagne con ragù di cortileLasagne con salmone e spinaciLasagne con prosciutto cotto e mozzarellaTutto il mondo conosce le Lasagne, una pietanza che parla di Italia, di storia, di tradizione. Tutto il mondo le prepara, o perlomeno ci prova – persino le celebs come Paris Hilton si è cimentata in una… suggestiva videoricetta. Le classiche non si toccano, la qualità della pasta nemmeno, ma diciamo che possiamo trovare valide alternative per cambiare un po’, 5 nuove idee. Se non vi viene in mente nulla, ci pensiamo noi. Abbiamo selezionato per voi delle Lasagne gustose, originali e da provare appena possibile: la prima che vi raccomandiamo sarà particolarmente apprezzata dai più piccoli perché contiene mozzarella e prosciutto cotto, per un risultato filantissimo e irresistibile. A tutti coloro che ... vanityfair

