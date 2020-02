Morgan e Bugo squalificati da Sanremo 2020: il testo modificato in diretta (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan e Bugo squalificati da Sanremo 2020: il testo modificato in diretta Morgan e Bugo sono stati squalificati da Sanremo 2020. Il duo non ha completato l’esibizione nella quarta serata del Festival e, come prevede il regolamento, è stato quindi estromesso dalla competizione. Bugo ha abbandonato il palco mentre Morgan stava cantando: quest’ultimo ha infatti cambiato in diretta il testo della canzone Sincero, con la quale i due artisti si erano presentati all’Ariston, usando parole dure nei confronti del collega. “Li considero due grandi artisti e la loro è una bellissima canzone, come le altre 23. Spiace che non siano qui a cantare”, ha commentato il conduttore di Sanremo 2020, Amadeus, annunciando la loro esclusione dal Festival. Già in occasione della terza serata Morgan aveva minacciato di non esibirsi, in polemica con ... tpi

