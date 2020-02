Motorola Razr si rompe troppo presto nel test di durabilità (Di venerdì 7 febbraio 2020) (Foto: Cnet) Definirlo fail è forse troppo severo e prematuro, ma di certo lascia un po’ di inquietudine la bandiera bianca alzata dopo appena 27.000 aperture e chiusure del nuovo Motorola Razr in un test di durabilità. E se si pensa che 27.000 sia un numero alto, basti prendere la calcolatrice e considerare che ogni persona controlla lo smartphone mediamente tra le 80 e le 150 volte al giorno secondo i più recenti sondaggi. Fatti due conti si scopre che la seducente conchiglia del 2020 potrebbe riscontrare gravi problemi già dopo sei o dodici mesi di uso quotidiano. La fonte di questa prova è un portale affidabile come Cnet che ha sfruttato un apposita macchina chiamata FoldBot che va appunto a aprire e chiudere il dispositivo in rapida sequenza, tenendo anche il conto di ogni flessione. FoldBot è stata creata per testare Samsung Galaxy Fold da parte della società SquareTrade che ... wired

