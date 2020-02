Lo scoop di Affari scuote SanremoInterrogazione del Pd sugli sprechi (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 sta per concludersi, ma nei prossimi giorni la kermesse canora farà ancora parlare di sé, non tanto per le canzoni o per gli ascolti, quanto per gli strascichi dello scoop di Affaritaliani sulla pletora di dirigenti Rai in trasferta nella cittadina ligure e assisi sulle poltronissime dell'Ariston Segui su Affaritaliani.it affaritaliani

