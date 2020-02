La corsa per la presidenza di Confindustria, la lobby che non conta più nulla (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cinque sfidanti, nord contro i romani. Ma in palio c’è la guida di un'associazione che conta sempre meno. E la partita più importante si gioca a Bruxelles, con i fondi per il green new deal su cui gli italiani sono in ritardo espresso.repubblica

AmiciUfficiale : Martina si gioca il tutto per tutto nell'Esame per l'eliminazione, merita di continuare la sua corsa al Serale?… - AlfredoPedulla : #Vina: il #Milan gli ha prenotato un volo per le 17 italiane. Ma ora è dura: il #Palmeiras offre 5,5 milioni per il… - fisco24_info : 'Trump è un modello'. La giornata americana di Giorgia Meloni: Donald Trump un modello per il centrodestra italiano… -